Amerika'dan FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

PKK ve FETÖ adına çalışan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'u isteyen Trump'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest çekmesinin ardından, Türk düşmanları yeni oyun kurmaya başladı.





HEDEF F-35 TİCARETİ



Cumhuriyetçi ve demokratların bulunduğu bir grup senatör sözde din adamı Andrew Craig Brunson'un tutuklanması nedeniyle Türkiye'ye yeni F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını engellemek istiyor.

Türkiye'nin önünü kesmek için sunulan yasa tasarısında, senatörler James Langford, Jeanne Shaheen ve Thom Tillis'in imzaları var.



