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Amerika'dan FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

ABD'de yapılan kongrede Türkiye'ye teslim edilecek F-35'ler gündeme geldi. Oturuma katılan bazı senatörlerin hedefi, teslimatın geciktirilmesi oldu.

27 Nisan 2018 Cuma 09:53
Amerika'dan FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

PKK ve FETÖ adına çalışan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'u isteyen Trump'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest çekmesinin ardından, Türk düşmanları yeni oyun kurmaya başladı.

HEDEF F-35 TİCARETİ

Cumhuriyetçi ve demokratların bulunduğu bir grup senatör sözde din adamı Andrew Craig Brunson'un tutuklanması nedeniyle Türkiye'ye yeni F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını engellemek istiyor.

Türkiye'nin önünü kesmek için sunulan yasa tasarısında, senatörler James Langford, Jeanne Shaheen ve Thom Tillis'in imzaları var.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:53
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