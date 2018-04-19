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Amerika'dan 'erken seçim' açıklaması: Endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin OHAL altında özgür, şeffaf ve adil bir seçim yapabileceğinden endişeliyiz." dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:56
Amerika'dan 'erken seçim' açıklaması: Endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesi ile ilgili açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin OHAL altında özgür şeffaf ve adil bir seçim yapabileceğinden endişeliyiz." dedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 23:56
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