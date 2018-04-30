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Amerika'dan çok kritik Irak hamlesi!

ABD öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun Bağdat'taki ana karargahları, terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen "büyük mücadelenin sona erdiği" gerekçesiyle düzenlenen resmi törenle lağvedildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:22
Amerika'dan çok kritik Irak hamlesi!

ABD öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara  Operasyonu'nun Bağdat'taki ana karargahlarının lağvedildiği belirtildi.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından yapılan  yazılı açıklamada, bünyelerindeki kara operasyonuna bağlı başkent Bağdat'taki  karargahların terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen büyük mücadelenin sona ermesi  gerekçesiyle düzenlenen resmi törenle faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun, DEAŞ'ın acımasız  bir şekilde elinde tuttuğu 4,5 milyon Iraklının kurtarılması için güvenlik  güçlerinin düzenlediği kara operasyonlarına destek sunduğu kaydedildi.

Karargahların lağvedilmesi için düzenlenen törende konuşan Birleşik  Görev Gücü Kara Operasyonu'ndan General Walter Piatt, Irak hükümetine bu  operasyon adı altında destek sunabilmesine vesile olan bu ortak güce teşekkür  ettiklerini söyledi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul ise  DEAŞ'a karşı kurulan ortak koalisyon güçlerindeki tüm ülkelerin sergilemiş olduğu  uzmanlık, özveri ve büyük başarının takdire şayan olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:22
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