0553 313 94 23

Amerika'dan Çin'i kışkırtan bir adım daha

Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerika'lı bir savaş gemisinin Çin'e ait adalar ve kayalıkların açıklarına girmesine sert tepki gösterdi.

02 Ekim 2018 Salı 11:06
Amerika'dan Çin'i kışkırtan bir adım daha

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "30 Eylül günü, Çin hükümetinin izni olmaksızın, ABD'ye ait Decatur destroyeri, Çin'in Nansha Adaları ve kayalıklarına ait sulara girmiştir" denildi.

Çin Donanması'nın ABD'li gemiyi uyarıp bölgeden uzaklaştırdığını belirten sözcü, Çin'in Nansha Adaları'nda ve bitişik sularda tartışılmaz egemenliğe sahip olduğunu vurguladı.

BARIŞ VE İSTİKRARA TEHDİT: Açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durumun istikrarını koruduğuna işaret edildi ve ABD'nin sözde "seyrüsefer serbestisi" adı altındaki tekrar eden kışkırtıcı adımlarının bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiği belirtildi.

Çinli sözcü, ABD'nin bu eylemlerinin bölge ülkelerinin ortak iradesine ve temel uluslararası kurallara aykırı olduğunun altını çizdi.

ABD DERHAL HATALARINI DÜZELTMELİ: Çin'in ABD'den derhal hatalarını düzelterek bu tür kışkırtıcı eylemlerine son vermesini istediğine dikkat çeken sözcü, Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını ekledi.

Diğer yandan, Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, "Çin ordusu, savunma vazifesini yerine getirecek, ülkenin egemenliği ve güvenliği ile bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla korumak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:06
  1. çin
  2. abd

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fındıktan elde edilen gelir 10 kat çoğalabilir
    1. Fındıktan elde edilen gelir 10 kat..
    2. Devlet Tiyatrolarında perde ‘Reis..
    3. Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor!..
    4. İsmail Küçükkaya 'eşini dövdü' iddiası
    5. Amerika ordusuna yeni silah: Tek..
    6. Bakan Ersoy'dan destek! Kapadokya için..
    7. Ligin en az gol atan takımı açıklandı
    8. “Hani muhtarlıklar kapatılacaktı? Bizi..
    9. CHP’nin belediye başkan adayları ne..
    10. Albayrak: Porto ile zorlu bir maç..
    11. Elektrik borcu olanlara sevindirici..
    12. Amerika'dan Çin'i kışkırtan bir adım..
    13. Sincar ikinci Kandil olmayacak
    14. Arka arkaya geçtiler! Yakın takibe..
    15. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    16. Almanya göç yasasında anlaşıyor
    17. Amerika: Menbiç'te Türkiye ile ortak..
    18. Bahçeli'den kritik açıklamalar
    19. Ege ihracatında 79 senelik ihracat..
    20. Çarpıcı seçim iddiası! 'Fikret Orman..
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık