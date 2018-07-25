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Amerika'dan çiftçilere 12 milyar dolarlık yardım!

Amerika Tarım Bakanlığı, diğer ülkelerin gümrük vergisi misillemeleri nedeniyle zarar gören Amerikalı çiftçilere 12 milyar dolar değerinde yardım programı uygulanacağını duyurdu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:27
Amerika'dan çiftçilere 12 milyar dolarlık yardım!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tarım  Bakanı Sonny Perdue'ya direktif vererek tarım sektöründeki üreticileri korumak  için kısa dönemde bir strateji oluşturmasını istediği belirtildi.

Strateji kapsamında üreticiler için yaklaşık 12 milyar dolarlık bir  yardım programının onaylandığına yer verilen açıklamada, Trump hükümetinin uzun  dönemde ise Amerikalı çiftçilerin küresel pazarda daha iyi rekabet edebilmesi  için daha adil ticaret anlaşmaları üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım Bakanı Perdue, "Başkan, her  bir Amerikan çiftçisinin arkasını kollamak için söz verdi ve bizim kırsal  ekonomimizi güçlü tutmamızın önemini biliyor. Maalesef ABD'nin tarım üreticileri  Çin'in yasadışı ticaret faaliyetleri ve misillemesi nedeniyle haksızlığa  uğradılar." ifadelerini kullandı.

Trump'ın yabancı ülkelerden ithal edilen ürünlere gümrük vergisi  uygulamasının ardından, bu ülkelerin misilleme yaparak ABD'den ithal edilen tarım  ürünlerine gümrük vergisi getirmesi Amerikalı çiftçileri küresel piyasada zor  durumda bırakırken, ABD'de et ve et ürünlerinin stokları hızla artış gösterdi ve  fiyatlar sert biçimde düştü.

Uzmanlar, ABD'de kasım ayında yapılacak Konge seçimlerine doğru Başkan  Trump'ın çiftçilere desteğini arttırdığına dikkati çekerek, Trump'ın tarım  sektörünün güçlü olduğu Wisconsin, Ohio ve Iowa gibi kilit eyaletlerde  Cumhuriyetçilerin etkinliğini genişletmeye çalıştığını belirtti.

Trump, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümrük vergileri en  harikası! ABD'ye haksız muamele eden bir ülke ya ticaret müzakerelerinde adil bir  anlaşma sağlamalı ya da gümrük vergileriyle vurulmalı." yorumunda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:27
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