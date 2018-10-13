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Amerika'dan Brunson kararı sonrası 'Gülen' açıklaması!

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Graham FETÖ terör örgütünün elebaşı Gülen ile ilgili bir soruşturma yürütülmekte olduğunu açıkladı ve Brunson-Gülen takasının hiçbir zaman masada olmadığını ifade etti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:54
Amerika'dan Brunson kararı sonrası 'Gülen' açıklaması!

ABD'li Cumhuriyetçi SenatörLindsey Graham, katıldığı bir televizyon programında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in eylemlerinin incelendiğini söyledi.

FOX NEWS televizyon kanalındaki bir canlı yayına konuk olan Cumhuriyetçi Senatör Graham bir basın mensubunun ABD'li rahip Brunson ile ilgili olarak, ''Erdoğan'ın devletin düşmanı olarak değerlendirdiği Fetullah Gülen'in iadesi konusunda bir değiş tokuş hiç gündeme geldi mi?' sorusuna yanıt verdi. Graham, ''Bu bir süreç, onların legal olarak söylediği deliller var. Bu adamın (Gülen'in) ne yaptığıyla ilgili bir soruşturma devam ediyor. Bu iki ilişkiyi birleştirmek uygun değil bizim legal sistemimizde de bu uygun değil. Trump ve Pompeo bu konuda çok çalıştı. Onlar (Türkiye) Rusya'ya karşı NATO müttefiki. Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için bir yol bulmalıyız'' ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 09:54
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