Amerika'dan Brunson duruşması öncesi açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, düzenlediği haftalık basın toplantısında Kaşıkçı'nın kaybolmasına dair açıklama yaptı. Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine yönelik kendisine yöneltilen sorulara detaylı yanıtlar vermeyen Nauert, ABD'nin bu konuda herhangi bir yorum yapması için somut gerçeklere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Nauert, şöyle konuştu: "Siz de biliyorsunuz ki ne zaman haberleri veya gazeteleri açsanız, bu konuda tonlarca rivayet ve spekülasyon var. Konuyu yakından takip ediyor ve bir karar vermeye çalışıyoruz. Elimizde şu an somut bir delil yok. Dışişleri Bakanlığının paylaşabileceği sağlam bir delil olmadığı sürece yorum yapmaktan geri duruyoruz."

Türkiye ve Suudi yetkililerin konuya yönelik ortak bir araştırma ekibi kurmasına yönelik yorumu sorulan Nauert, "Geniş ve şeffaf bir incelemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca biz de Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi ile irtibata geçtik. Sanıyorum şu an Suudi Arabistan'a gidiyor. ABD'ye döndüğünde kendisinden konuya ilişkin bilgi istediğimizi belirttik." dedi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Rahip Brunson davası

Sözcü Nauert, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla Türkiye'de yargılanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın bugün görülecek duruşmasına yönelik bir soru üzerine, bu celseyi yakından takip edeceklerini anlattı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün yaptığı konuşmasına atıfta bulunan Nauert, "Bakan Pompeo'nun da belirttiği gibi Brunson'ın serbest bırakılması doğru ve insani olan şeydir. Umuyorum ki o ve eşi ABD'ye dönerler. Bu, ABD-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesi için de önemli bir adım olur." değerlendirmesinde bulundu.