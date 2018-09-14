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Amerika'dan bomba Rusya itirafı! Karşı koyamıyoruz

Amerika ve Rusya arasında sürekli gerginlik ve sürekli karşılıklı restleşmeler yaşanırken ABD'den çok konuşulacak bir itiraf geldi.

14 Eylül 2018 Cuma 10:18
Amerika'dan bomba Rusya itirafı! Karşı koyamıyoruz

ABD yönetiminden Rusya'yla ilişkilere yönelik itiraf gibi bir açıklama geldi. Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, İran ve Kuzey Kore'ye karşı işe yarayan önlemlerin Rusya karşısında çözüm üretmediğini belirterek Washington'un Moskova'ya ekonomi alanında karşı koyamadığını vurguladı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ndeki oturumda konuşan Billingslea, “Kuzey Kore ve İran’a yaptığımız gibi, ‘Rus saldırganlığına’ karşı koyamıyoruz. Rusya ekonomisi köklü ve küresel ekonomiye, uluslararası finans sistemine ve küresel tedarik zincirlerine iyi derecede entegre olmuş durumda” dedi.

Billingslea, bu nedenle ABD Hazine Bakanlığı’nın Rusya’ya azami baskı kurmak ve ABD ekonomisine, müttefiklerimize ve küresel ekonomiye yönelik istenmeyen yan etkileri en aza indirgemek için hassas metotlar uyguladığının altını çizdi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:18
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