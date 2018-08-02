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Amerika'dan bir ülkeye daha yaptırım hamlesi!

ABD'li senatörler, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı sundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:40
Amerika'dan bir ülkeye daha yaptırım hamlesi!

Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'den bir grup ABD'li senatör, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı sundu. Tasarı, Rus siyasetçilere yönelik yeni yaptırımları, enerji yatırımları ve uranyum ithalatına ilişkin kısıtlamaları içeriyor.

Uluslararası toplumun yoğun tepkisine rağmen Türkiye gibi müttefiklerini de dahil birçok ülkeyi hedef alan yaptırım politikasından geri adım atmayan ABD, Rusya'ya 2014 yılından bu yana uyguladığı yaptırımları artırmak için harekete geçti.

 

Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'den senatörlerin sunduğu yasa tasarısı, öncelikle ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yeni yaptırımlar uygulanmasını ve Rusya'ya karşı ilave kısıtlayıcı önlemler alınmasını öngörüyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:40
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