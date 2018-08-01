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Amerika'dan bir Brunson açıklaması daha: Bir an önce serbest bırakılmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD vatandaşı Andrew Brunson'ın serbest bırakılması talebini yineleyerek, Brunson'ın masum olduğunu söyledi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:50
Amerika'dan bir Brunson açıklaması daha: Bir an önce serbest bırakılmalı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçen hafta Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını ifade etti.

Bu yaptırımların neler olabileceği sorusuna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert, "Başkan Yardımcısı yaptırımların gerçek bir risk olduğunu dile getirdi. Bu yaptırımların ne olabileceği ya da hangi konuları kapsayabileceği konusunda yorum yapamam. Pastör Brunson'ın evine gönderilmesini istiyoruz. Kendisi masum. Türkiye'de uzun süredir hapiste tutulmasından endişe duymaya devam ediyoruz" dedi.

'GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORUZ'

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Dün Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, gazetecilerden Pastör Brunson ile ilgili gelen soruların büyük kısmını yanıtsız bıraktı ve "Bu konu son derece hassas. Daha fazla yorum yapmayacağım. Türk yetkililerle görüşmeye devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı (Mike) Pompeo mevkidaşıyla (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu) haftasonu görüştü. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Oldukça hassas bir konu" dedi. 

NE OLMUŞTU?

İzmir'de yargılanan ve casusluğun yanı sıra hem FETÖ yapılanması hem de PKK adına suç işlemekle suçlanan Brunson için 35 yıla kadar hapsi isteniyor. Yaklaşık 2 yıl cezaevinde tutulan Brunson için 25 Temmuz'da ev hapsi kararı çıkmış, Brunson'ın avukatlarının ev hapsi için yaptıkları itiraz dün mahkeme tarafından reddedilmişti.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:50
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