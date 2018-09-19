Amerika'dan Akdeniz'de kritik hamle! Operasyon başladı
Amerika Donanması, USS Harry Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden taarruz grubunun Akdeniz’de 6. Filo’nun faaliyet ettiği bölgede operasyon başlattığını duyurdu.19 Eylül 2018 Çarşamba 07:59
Operasyonun, "NATO müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" gerçekleştirildiği belirtildi.
6. Filo Komutanı Lisa Franchetti, USS Harry Truman uçak gemisinin Akdeniz'de bulunduğu süre boyunca tüm yelpazedeki deniz operasyonlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Kaynak: Sputnik
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