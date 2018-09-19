Amerika'dan Akdeniz'de kritik hamle! Operasyon başladı

Operasyonun, "NATO müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" gerçekleştirildiği belirtildi.

6. Filo Komutanı Lisa Franchetti, USS Harry Truman uçak gemisinin Akdeniz'de bulunduğu süre boyunca tüm yelpazedeki deniz operasyonlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Kaynak: Sputnik