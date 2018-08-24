Amerika'dan açıklama: Türkiye'nin S-400 almasına karşıyız

Nauert, ‘Bu gerçekleşirse bizim açımızdan çok kaygı verici olur’ dedi. Sözcü, ülkelere ve kurumlara karşı yaptırımları neyin tetikleyeceğini Türkiye de dahil ABD’nin bütün müttefiklerine çok açık bir şekilde anlatıldığını hatırlattı.

KALIN’IN HALKBANK DEMECİNİ GÖRMEDİM

Nauert, perşembe günkü basın brifinginde Türkiye’yi ilgilendiren önemli başlıklarla ilgili soruları yanıtladı. Nauert’e, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ABD’nin Halkbank’a yönelik bazı haksız ve mesnetsiz iddiaları gündeme getirmeye çalıştığını öne süren sözleri soruldu. Kalın’ın sözkonusu demecini görmediğini belirten Nauert, bu nedenle de yorum yapmak istemediğini söyledi. Nauert, bu dosyanın zaten Dışişleri’nin değil ABD Hazine ve Savunma bakanlıklarının konusu olduğunu da ekledi.

YAPTIRIMLARI AÇIKÇA ANLATTIK

S-400 füze savunma sistemini üreten Rosoboronexport yetkililerinden geçenlerde gelen Türkiye ile yapılan sözleşmeyi 2019’da uygulamaya koymayı planladıkları yönüdeki açıklamalar da Nauert’e hatırlatıldı.

Nauert şunları söyledi: ‘Bu haberi de ben şahsen görmedim ama eğer bu gerçekleşirse bizim açımızdan çok kaygı verici olur. S-400’lerin Türkiye dahil tüm müttefiklerimiz tarafından kullanılması bizim politikamıza ters. Sorunun temel sebebi bu sistemlerin NATO sistemleri ile uyumlu olmaması. Dolayısıyla da müttefik ve ortaklarımızın S-400’leri satın almasına karşıyız. Ülkelereve kurumlara karşı yaptırımları neyin tetikleyeceğini bütün müttefiklerimize çok açık bir şekilde anlattık.’