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Amerika'dan 7 Rus ajanına suçlama

Amerika Adalet Bakanlığı, 7 Rus istihbarat elemanını, "ABD ve müttefiklerine karşı kötü niyetli siber saldırılar yürütmekle" suçladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:29
Amerika'dan 7 Rus ajanına suçlama

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus istihbarat elemanlarına yönelik suçlamanın Pensilvanya eyaletindeki federal bir mahkeme tarafından yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, mahkeme tarafından haklarında bilgisayar korsanlığı, elektronik dolandırıcılık, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve kara para aklama gibi suçlamalar yapılan Rus ajanların tümünün, Rus askeri istihbarat sevisi GRU mensubu olduğu ifade edildi.

AMACIN ''DİKKAT DAĞITMAK'' OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Açıklamada ayrıca, yapılan siber saldırıların, "Rus yönetiminin spor müsabakalarında dopingi desteklediği iddialarına yönelik dikkatleri başka yöne kaydırmak amaçlı olduğu" savunuldu.

Adalet Bakanlığının açıklamasında, "Ajanların amacı Rusya'nın spor müsabakalarında desteklediği doping programını ortaya çıkaran uluslararası anti-doping örgütleri ve yetkililerinin çabalarını gayrı meşru hale getirmek, çaldıkları bilgileri yayımlayarak dezenformasyon kampanyası oluşturmak ve diğer ülke sporcularının yasaklı veya performans arttırıcı ilaçlar kullandığını iddia ederek itibarlarına zarar vermek." ifadelerine yer verildi.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions da konuyla alakalı yaptığı açıklamada, yapılan siber saldırı ve yanlış bilgilendirme kampanyasının ABD'nin güvenliğine ve topluma büyük bir tehdit teşkil ettiğini ve Bakanlık olarak bu tip saldırılara karşı adaleti sağlamaya ve ülkeyi korsanlardan ve dezenformasyondan korumaya kararlı olduklarını aktardı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'in kasım ayında Rusya Atletizm Federasyonunun üyeliğini askıya almıştı. Rus atletler, söz konusu ceza nedeniyle geçen yıl düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları dahil birçok önemli organizasyona katılamamıştı.

Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı Dmitry Shylakhtin ise doping skandalını kabul etmiş, konuyla alakalı özür dilemişti.

ZEHİRLENEN RUS AJANINI ARAŞTIRAN KURUM DA HEDEF ALINMIŞ

Öte yandan Bakanlık açıklamasında, sadece sporcular ve doping karşıtı kuruluşların değil, ayrıca Amerikan elektrik şirketi Westinghouse, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) ve İngiltere'de öldürülen eski KGB ajanı Sergei Skripal ve kızının suikast girişiminde kullanılan zehri test eden bir İsviçre laboratuvarının da Rus ajanlar tarafından hedef alındığı belirtildi.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığının ortaya çıkmasıyla ülkesinde mahkum edilen, daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş halde bulunmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:29
  1. 7 Rus istihbarat elemanı
  2. ABD Adalet Bakanlığı
  3. Adalet Bakanı Jeff Session
  4. GRU
  5. Rus askeri istihbarat sevisi
  6. siber saldırı

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