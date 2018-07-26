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Amerika'dan 195 milyon dolarlık silah yardımı

Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Mısır'daki 2017 yılında insan hakları ihlalleri nedeniyle askıya alınan 195 milyon dolarlık askeri yardımın yapılacağını duyurdu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:31
Amerika'dan 195 milyon dolarlık silah yardımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle 2017 yılında askıya aldığı Mısır'a 195 milyon dolarlık askeri yardımı yapacaklarını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, ABD'nin Mısır'la ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğine vurgu yapılarak, "Geçtiğimiz sene içerisinde Mısırhükümetiyle ilişkilerimizi güçlendirmek için diplomatik ve ortak güvenlik kaygılarımız bağlamında yakın ilişki içerisinde olduk." ifadeleri kullanıldı.

Bu süre içerisinde Mısır'ın ABD'nin kaygılarına "cevap verdiği" kaydedilen açıklamada, ABD'nin askıya aldığı yardımları Mısır'a tekrar yapma kararı aldığını açıkladı.

''BAZI ALANLARDA KAYGILAR SÜRÜYOR''

Açıklamada, "ABD, Mısır'a yapılacak 195 milyon dolarlık askeri yardımın yapılması yönünde karar almıştır." ifadesine yer verildi. Mısır'a dair "bazı alanlarda kaygıların" devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bu konulara ilişkin görüşmelerin de devam edeceğini belirtildi. 

ABD yönetimi, Ağustos 2017'de Mısır'daki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Mısır'a yapılacak 195 milyon dolarlık askeri yardımı askıya aldığını duyurmuştu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi 3 Temmuz 2013'te askeri darbe ile deviren Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimi ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:31
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