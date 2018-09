Amerika'da Zarrab isyanı!

Reza Zarrab, Halkbank davasında itirafçı olup serbest kaldı. New York'ta ortaya çıktı. Manhattan'ın en lüks oteli olan Four Seasons'a girerken objektiflere yakalandı. Oteldeki rezervasyon ise geçtiğimiz hafta ABD'ye giden Ebru Gündeş'in menajeri Sedef Arım adına yapılmıştı. İşte bu gelişme ABD'de de gündemi salladı.



ŞİKAYET TELEFONU YAĞDI



Four Seasons Downtown Oteli'nde kalanlar, hapiste olması gereken bir mahkumun otelin restoranında, barında ve lobisinde karşılarına çıkmasından dolayı büyük rahatsızlık duyduklarını anlattı. Önce resepsiyona şikayetlerini bildiren birçok kişi, beklediği cevabı alamayınca bu kez otelin sahibi olan şirket Cascade Investment'ı telefonla aradı.



Cascade Investment ise dünyanın en zengin işadamlarından biri olan Bill Gates'e aitti. Gates de tepki telefonlarından büyük rahatsızlık duydu. Cascade Investment Bilgi Sistemleri Grubu Başkanı Michael Larson'a kadar bu tepkilerin ulaştığı belirtildi. Şirketin, Four Seasons Downtown Oteli'nin müdürüyle temasa geçtiği ve bu duruma bir çözüm bulunmasını istediği öğrenildi. Öte yandan Cascade Investment, Bill Gates'in çok önem verdiği şirketlerinden biri..

