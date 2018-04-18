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Amerika'da yolcu uçağının  motoru havada patladı

ABD'de Philadelphia kentine acil iniş yapan uçağın gövdesi delindi, iki çocuk annesi bir yolcu hava akımıyla dışarı çekildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:13
Amerika'da yolcu uçağının  motoru havada patladı

ABD'de bir yolcu uçağı motorunun havada patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi de yaralandı.

Southwest Airlines'a ait Boeing 737-700 uçağının motorunda gerçekleşen patlama sonrası uçak Philadelphia kentine acil iniş yaptı.

Uçağın bir penceresi, kanatları ve gövdesinin hasar gördüğü patlamanın ardından kontrol kulesi kayıtlarında pilotların "Gövde delindi ve bir kişi dışarı çıktı" dediği duyuldu.

Görgü tanıkları, yaşamını yitiren iki çocuk annesi Jennifer Riordan'ın hava akımı nedeniyle patlayan pencereden dışarı çekildiğini, ardından diğer yolcular tarafından kabinin içine geri çekildiği anlattı.

ABD'deki yolcu uçaklarında son ölüm 2009 yılında gerçekleşmişti.

143 yolcusuyla New York'tan Dallas'a uçak uçakta gerçekleşen olay sonrası ABD Federal Havacılık Dairesi soruşturma başlattı.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Robert Sumwalt ise uçakta kullanılan CFM56 tipi motorun çok yaygın bir motor olduğunu söyledi.

Southwest Airlines ise 'trajik olay' nedeniyle çok üzgün olduklarını açıklayan bir duyuru yayınladı.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:13
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