Amerika'da Türk işadamına casusluk suçlaması!

ABD Savunma Bakanlığını dolandırmakla suçlanan Türk sanayici hakkında dava açıldı. New Jersey’de kurdukları şirket üzerinden aldıkları 7,3 milyon dolarlık ihalede usulsüzlük yapmakla suçlanan Ferdi Murat Gül hakkında 20 yıl hapis istemi ile dava açıldı. Soruşturma kapsamında, ABD vatandaşı iki Türk de itirafçı oldu.

Pentagon, İç Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın müdahil olduğu dava dosyasına göre Ferdi Murat Gül (41) isimli Türk, ABD’de Bright Machinery Manufactoring (BMM) ve FMG Machinery Group isimli iki makine ve parçaları üreten şirket kurdu.

ABD’DE ÜRETME ŞARTI

ABD Başsavcısı Craig Carpenito’nun hazırladığı iddianameye göre, BMM’nin satın alma ve satış sorumlusu, soruşturma sürecinde itirafçı olan Serap Başcı (31), üretim müdürü Fatih Çivi’ydi (46). Gül, 2010 yılından itibaren Pentagon ihalelerine girmeye başladı. En önemli şart bu parçaların ABD içinde üretilmesiydi. 2011-2015 arasında BMM şirketi, ABD’de tam 346 ihale aldı.

Dava dosyasına göre, ürünler Türkiye’de üretilmesine rağmen ABD’de üretildiği beyan edildi. Bu sayede ABD Savunma Bakanlığından yüklü ihaleler alındı.

20 YIL HAPİS TALEBİ

Dosyaya göre, suçlanan isimlerden Gül, Türkiye'ye sürekli olarak askeri çizimler ve teknik bilgiler gönderdi. Elektronik dolandırıcılıkla yapmakla suçlanan Gül 20 yıl hapis ve 250 bin dolar ceza sınırı ile yargılanıyor.

5 YIL DEVAM ETTİ

Mahkemenin açıkladığı suçlamada, Gül'ün Ekim 2010 ve Haziran 2015 tarihleri arasında sahibi olduğu BMM şirketi ve Gül'ün Türkiye merkezli HFMG şirketindeki hissesi ile alakalı olarak dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor.

346 İHALE ALDILAR

Gül'ün şirketinin Savunma Bakanlığı'ndan haksız bir şekilde 346 ihale aldığı ifade edildi. İhaleye konu askeri ürünler arasında, torpedo parçaları, silahlar ve mayın temizleme araçları da bulunuyor.

Hakkında arama kararı bulunan Ferdi Murat Gül, bir dönem Makine İhracatçıları Birliği’nin de yönetiminde yer alıyordu.