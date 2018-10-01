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Amerika'da Trump'a flaş çağrı: Yüzlerce çocuk çölde çürüyor, artık bitirin!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın Yayın Kurulu'nun kaleme aldığı makalede, Donald Trump yönetiminin göçmen çocuklara  yönelik politikaları eleştirilerek, buna son verilmesi çağrısı yapıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 19:27
Amerika'da Trump'a flaş çağrı: Yüzlerce çocuk çölde çürüyor, artık bitirin!

NYT'nin Yayın Kurulu,  "Yüzlerce çocuk çölde çürüyor. Trump'ın  merhametsiz politikalarını bitirin" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ülkedeki düzensiz göçmen çocukların tutuklanmasına yönelik krizi Trump  yönetiminin yarattığı savunulan yazıda, "Şu ana kadar çocuk yaştaki neredeyse 2  bin düzensiz göçmen, gecenin köründe sığındıkları yerlerden alınıp, otobüslere  bindirilerek, Teksas'ta çölün ortasındaki Tornillo kentindeki çadır kente  gönderildi." bilgisi paylaşıldı.

Trump yönetimi döneminde düzensiz göçmen çocukların tutuklanma  oranında ciddi bir artış olduğuna dikkatin çekildiği makalede, "Aslında son iki  yılda ABD'ye göçmen akını önceki yıllardan daha büyük değil. Buna karşılık bu  konuda suçlanacak şey Trump yönetiminin acımasız politikalarıdır."  değerlendirmesinde bulunuldu.

"Çocuklar çıkmaza sürüklendi"

Yazıda, sınır bölgelerinde ailelerinden ayrılan çocuklara bakmak  isteyen akrabaları ya da tanıdıklarına yönelik kanunların da sıkılaştığı  belirtilerek, "Çocuklara sponsor olacak kişiler uzak tutuldukça, yalnız olan  göçmen çocuklardan birçoğu federal gözetim altında çıkmaza sürüklendi." ifadesi  kullanıldı.

Teksas eyaletindeki çocuk göçmen tutuklu merkezlerinin fiziksel ve  cinsel istismar gibi konularda çocuklara gerekli güvenliği sağlamadığının  vurgulandığı yazıya, şu ifadelerle son verildi:

"ABD'nin göçmenlerle ilgili karşı karşıya kaldığı zorlukların uzun  vadeli çözümü ancak siyasi anlaşma ve resmi politikaların kapsamlı bir şekilde  yeniden düzenlenmesi ile mümkün olacaktır ancak hayatları zaten altüst olmuş  çocukları daha fazla travmaya maruz bırakmak ve süresiz olarak tutuklamak,  yalnızca bu ülkenin savunmasız kahverengi tenli çocuklara karşı davranışının  utancını derinleştirir. Bu çocuklar bizim başarısızlıklarımızın izlerini silmek  için hayatlarını harcar."

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 19:27
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