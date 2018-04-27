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Amerika'da tarihi görüşmesi sonrası ilk açıklama

ABD yönetimi, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un buluşmasını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü açıkladı.

27 Nisan 2018 Cuma 09:21
Amerika'da tarihi görüşmesi sonrası ilk açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama  yaptı. Kim-Moon görüşmesini "tarihi" olarak niteleyen Sanders, "Müzakerelerin  tüm Kore Yarımadası için barış ve refah dolu bir gelecek yolunda ilerleme  sağlayacağı konusunda ümitliyiz." ifadesini kullandı.

Sözcü ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim  arasındaki görüşmenin de gelecek haftalar içinde gerçekleşmesini beklediklerini  kaydetti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in  ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.  Görüşme için Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan  Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçmişti. İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana  üçüncü kez düzenlediği zirvede Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey  Kore lideri olmuştu.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:21
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