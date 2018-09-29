Amerika'da silahlı çatışma: 2 ölü

Mississippi Kamu Güvenliği Biriminden Warren Strain, yaptığı açıklamada, Brookhaven kentinde polis ile bir saldırgan arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

Olayda 2 polis memurunun yaşamını yitirdiğini aktaran Strain, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiğini ve hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Strain, olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşmazken, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.