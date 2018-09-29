Amerika'da silahlı çatışma: 2 ölü
Brookhoven kentindeki silahlı çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi- Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi29 Eylül 2018 Cumartesi 01:14
Mississippi Kamu Güvenliği Biriminden Warren Strain, yaptığı açıklamada, Brookhaven kentinde polis ile bir saldırgan arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.
Olayda 2 polis memurunun yaşamını yitirdiğini aktaran Strain, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiğini ve hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
Strain, olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşmazken, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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