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Amerika'da senatörlerden yönetime 'Yemen' tepkisi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Başkan  Trump yönetimine Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "şartsız destek verdiği" gerekçesiyle tepki gösterdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:51
Amerika'da senatörlerden yönetime 'Yemen' tepkisi

Komitenin düzenlediği "ABD'nin Yemen Politikası" konulu oturuma,  Dışişleri Bakanlığından Müsteşar David Satterfield, Savunma Bakanlığından  Müsteşar Robert S. Karem ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) Robert Jenkins katıldı.

Oturum süresince senatörlerin özellikle ABD'nin Yemen politikasında Suudi Arabistan'a verdiği desteğe gösterdiği tepki dikkati çekti.

Senatör Bob Menendez konuşmacılara, "Senin oğlun arka bahçede tabancasıyla sağa sola rastgele ateş edip komşularını tehlikeye atıyorsa ona daha  fazla mı mermi verirsin yoksa daha mı az?" sorusunu yönelterek, Suudi Arabistan'a verilen desteği eleştirdi.

Buna karşılık Satterfield ve Karem ise yönetimin Yemen'de sivil  kayıpların önüne geçmek için çaba sarf ettiğini ileri sürdü.

Satterfield, "Elimizden gelen bütün imkanları kullanarak sivil  kayıpların önüne geçmeye ve ticareti devam ettirmeye çalışıyoruz." savunmasını  yaptı.

Senatör Ben Carson, Savunma Bakanlığından Karem'e "sivillerin ölümünün  önüne geçilmesi noktasında nasıl çalışmalar yaptıklarını" sordu. Bunun üzerine  Karem, "Delilimiz ortadaki sonuçlar. ABD'nin bu konudaki şöhreti ortadadır."  değerlendirmesini yaptı.

Senatör Todd Young da doğrudan Suudi Arabistan'a verilen desteğe tepki  göstererek, "Suudi Arabistan'a karşı ne tür şartlar ortaya koyduk?" sorusunu  yöneltti.

Trump yönetimi temsilcilerinin buna yanıt vermek istememesi üzerine  Young sorusunu ısrarla yineledi. Young'ın en sonunda "Şartsız destek  veriyorsunuz." ifadesini kullanmasına karşı Trump yönetimi temsilcileri sessiz kalmayı tercih etti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:51
  1. ABD

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  • ahmet ahmet 2 sa önce
    reis olduğu müddetçe oyu çok rahat alır. fakat reisten sonra ak parti içinde o oyu alacak kimse yok..
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