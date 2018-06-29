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Amerika'da satılan etler için 'süper bakteri' uyarısı

Amerika'da süpermarketlerde satılan etlerin neredeyse yüzde 80'inde antibiyotiğe dirençli "süper bakteriye" rastlandığı ileri sürüldü.

29 Haziran 2018 Cuma 21:19
Amerika'da satılan etler için 'süper bakteri' uyarısı

WebMD'nin haberine göre, kar amacı gütmeyen çevre örgütü Çevre Çalışma Grubunun bulguları, ABD'de süpermarketlerde satılan ve testlerden geçirilen hindi kıymasının yüzde 79'unda, domuz pirzolasının yüzde 71'inde, dana kıymanın yüzde 62'sinde, tavuk kanadı, butu ve göğsünün yüzde 36'sında "süper bakteriye" rastlandığını gösterdi.

Çevre Çalışma Grubunun raporunun yazarı beslenme uzmanı Dawn Undurraga, düzenlediği basın toplantısında, tüketicilerin yedikleri etin ne içerdiğini bilmeleri gerektiğini belirtti. Kamu sağlığı danışmanı ve veteriner doktor Gail Hansen de bakterilerin, insanlarla hayvanların sindirim sisteminde temas ettiği diğer bakterilere, antibiyotiğe dirençli genleri aktardığını dile getirerek bunun enfeksiyonları tedavi etmeyi çok zorlaştırdığına dikkati çekti.

Raporda, insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğu bilinmesine rağmen ABD hükümetinin sağlıklı hayvanlara antibiyotik verilmesine müsaade ettiği aktarıldı.

Grup ayrıca ABD Gıda ve İlaç Dairesinden "süper bakteri" konusunda eyleme geçmesini talep etti.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:19
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