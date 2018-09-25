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Amerika'da şaşırtan görüntüler

BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otelin çevresinde kamyonlarla önlem alınması dikkat çekti.

25 Eylül 2018 Salı 09:21
Amerika'da şaşırtan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk heyetinin New York’ta kaldığı Peninsula Oteli’nin çevresinde olağanüstü önlemler alındı. Güvenliğin, yaklaşık 1,5 yıl önce Washington’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto edenler ile korumalar arasında yaşananların ardından artırıldığı öğrenildi. Erdoğan’ın kaldığı otel önüne içi kum dolu kamyonlar dizilirken, otelin girişinin bulunduğu sokak da trafiğe kapatıldı.

TRUMP'IN OTELİNE 200 METRE

ABD Başkanı Trump’ın kaldığı Trump Tower’la otel arasında yaklaşık 200 metre bulunuyor. Her iki binanın çevresinde de benzer önlemler alındığı görüldü.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:21
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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