Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'da Pompeo'nun dışişleri bakanlığına kılpayı ilk onay

CIA Direktörü Pompeo ilk sınavında kaderini son anda fikir değiştiren Cumhuriyetçi senatör Paul belirledi, oylamayı iki farkla kazandı.

24 Nisan 2018 Salı 08:12
Amerika'da Pompeo'nun dışişleri bakanlığına kılpayı ilk onay

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, CIA Başkanı Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığını 9'a karşı 11 oyla onayladı.

Daha önce komisyonun tüm Demokrat üyelerinin yanı sıra Cumhuriyetçi senatör Rand Paul da, Pompeo'nun bakanlığına karşı çıkıyordu.

Komisyondaki oylamanın sonucunu geçmişte "Müdahaleci savaşlara karşıyım" diyen Paul'ün son anda fikir değiştirerek Pompeo lehine oy kullanması belirledi.

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Rex Tillerson'ın yerine Mike Pompeo'yu dışişleri bakanlığına aday göstermişti.

Pompeo'nun bu göreve başlayabilmesi için Senato Genel Kurulu'ndan da onay alması gerekiyor.

Senato Genel Kurulu'ndaki nihai oylamanın tarihi henüz belli değil.

Yine çok yakın geçmesi beklenen oylamanın bu hafta da yapılabileceği belirtiliyor.

Pompeo, Senato Genel Kurulu'ndan da onay alması halinde, Cuma günkü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ABD Dışişleri Bakanı olarak katılabilecek.

Mart ayında gizlice Kuzey Kore'ye giden Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasında en erken Haziran ayı başında yapılacak olması beklenen görüşmenin hazırlıklarını tamamlamıştı.

Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu ise üst düzey bir mevkiye atamaya en son eski başkan George W. Bush döneminde karşı çıkmıştı. George W. Bush, John Bolton'u, BM Daimi Temsilciliği'ne aday göstermişti. 

John Bolton ise Senato Dış İlişkiler Komisyonu'ndan onay alamamıştı.

Trump ise Bolton'u Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:12
  1. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da deprem: 13 kişi yaralı
    1. Adıyaman'da deprem: 13 kişi yaralı
    2. Talimat verildi! Katar'dan Türkiye..
    3. Beşiktaş yönetimi Galatasaray maçı..
    4. Kemal Kılıçdaroğlu: Vekil transferi..
    5. Uzmanından kanser hakkında çok önemli..
    6. İran'da düşen jetle ilgili önemli..
    7. Amerika'da Pompeo'nun dışişleri..
    8. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu..
    9. Çiftlik Bank'ın yazılımcısı..
    10. CHP'nin seçim taktiği: Kavga et...
    11. 15 milyon yapı için imar barışında..
    12. CHP'nin kuryesi Kasım Gülek iddiası
    13. Perinçek hülleci vekillere yüklendi!..
    14. Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    15. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirasına..
    16. 'Konuşmamızı hep kısa kesiyorduk'
    17. 'Abdullah Gül hangi vicdanla aday..
    18. Petrolün fiyatı 75 doları geçti
    19. Ticaret savaşında yumuşama sinyali
    20. Dereye düşen arkadaşını kurtarmak..
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Meclis'teki gerginliğe Erdoğan'dan sert tepki!
    Meclis'teki gerginliğe Erdoğan'dan sert tepki!
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yunanistan savaş gemisi kiraladı, Türkiye'ye hazırlık yapıyor
    Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yunanistan savaş gemisi kiraladı, Türkiye'ye hazırlık yapıyor
    CHP'de isyan çıktı!
    CHP'de isyan çıktı!