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Amerika'da polis şiddeti: Dünya bunu konuşuyor!

Pensilvanya eyaletinin Lancester kentinde bir polis memurunun tutuklamaya çalıştığı bir vatandaşa uyguladığı sert müdahale tepkiye yol açtı.

01 Temmuz 2018 Pazar 22:38
Amerika'da polis şiddeti: Dünya bunu konuşuyor!

Amerika Birleşik Devletlerinin Pensilvanya eyaletinin Lancester kentinde bir polis memuru, üç kişiyi sopayla kovaladığı gerekçesiyle Sean Williams adında vatandaşı gözaltına almak istedi. Polis memuru, silahsız siyah adamdan önce oturmasını istedi. Sonra birkaç defa bacaklarını uzatması talimatını verdi.

KELEPÇELENEREK GÖZALTI

Williams denileni yapmayınca şok tabancasıyla müdahale etti. Görüntüleri kaydeden kişi müdahale karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Zanlı sonrasında yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Polisin müdahalesine büyük tepki gösterilirken, Lancaster polis merkezi, görüntülerin yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 22:38
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