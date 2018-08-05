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Amerika'da pitbull bir kadını öldürdü!

Amerika'da öğle saatlerinde bir kadına saldıran vahşi köpek, polisin ateş açmasıyla durdurulabildi. Yaralı kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:41
Amerika'da pitbull bir kadını öldürdü!

ABD'nin Chicago kentinde pitbull cinsi köpeğin  saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. 

Polis yetkilileri, Chicago'da 57 yaşındaki bir kadının öğle  saatlerinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradığını belirterek olay yerine  gelen polis memurlarına da saldıran köpeğin vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, boynundan ve vücudunun birçok yerinden yaralanmış halde  hastaneye kaldırılan kadının tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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