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Amerika'da Nikaragua'dan çekildi!

Nikaragua'da yoğun protestoların şiddete neden olması nedeniyle, ABD Nikaragua'daki büyükelçiliğini kapadı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:27
Amerika'da Nikaragua'dan çekildi!

Protestoların yağmaya dönüştüğü Orta Amerika ülkesi Nikaragua'daki ABD büyükelçiliği kapatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik çalışanları ve ailelerine ülkeden ayrılma emri verdi. Washington yönetimi ayrıca Nikaragua'ya seyahat edecek vatandaşlarını da uyardı.

Nikaragua Başkanı Daniel Ortega'nın onayladığı emeklilik düzenlemesi, ülkeyi savaş alanına çevirmiş durumda. Bir haftayı bulan gösterilerde 10'dan fazla protestocu ve bir gazeteci hayatını kaybetti.

Süpermarketler, mobilya mağazaları ve otomobil galerilerinin yağmalandığı ülkede hükümet söz konusu düzenlemeyi bugün geri çekti. İptal edilen düzenleme, emeklilik kesintilerini içeriyordu. Ayrıca emeklilik gelirleri de yüzde 5 oranında azaltılmıştı.

Ülke, Ortega'nın iktidara geldiği 2006'dan bu yana en büyük gösterilere sahne oluyor. 1984 yılında Devlet Başkanı seçildiğinde ABD yönetiminin yoğun baskısı altında kalan Daniel Ortega, 2006'daki seçimi kazanarak yeniden aynı koltuğa oturmuştu. Yaklaşık 6 milyon insanın yaşadığı Nikaragua'nın yüzölçümü 120 bin kilometrekare. Çalkantılı on yıllar geçiren Nikaragua, 1934'dan 1979'a kadar diktatör Somoza ailesinin yönetimi altındaydı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:27
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