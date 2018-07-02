Amerika'da mültecilere bıçaklı saldırı
Idaho eyaletinin başkenti Boise'de 30 yaşındaki Timmy Kimer adlı bir kişi ABD'ye sığınma talebinde bulunan ve geçici olarak bir apartman kompleksine yerleştirilen mültecilere saldırdı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:56
ABD'de, Idaho eyaletinin başkenti Boise'de bıçaklı bir saldırgan 6'sı çocuk 9 kişiyi bıçakladı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, 30 yaşındaki Timmy Kimer adlı saldırgan, ABD'ye sığınma talebinde bulunan ve geçici olarak bir apartman kompleksine yerleştirilen Suriye, Irak ve Etiyopyalı mültecilere bıçakla saldırdı.
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