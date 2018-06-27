Amerika'da korkutan yangın: Tekne alev topuna döndü

ABD’nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale kentinde bir balıkçı teknesi denizin ortasında alev aldı. Teknede bulunan 6 kişi yangın söndürme gemisi tarafından kurtarıldı. Kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Yanan teknenin kısa bir süre sonra battığı öğrenildi. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.