Amerika'da kongre üyesinden Trump'a 'elçiyi çek' çağrısı

ABD’de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike Coffman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan’ı kınarken, ABD’nin Riyad’da vekaleten görev yapan büyükelçisini geri çekmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı olayına ilişkin yaptığı açıklamalara, ABD'de Kongre üyeleri tepki göstermeye devam ediyor.

Kongrede Colorado temsilcisi olarak görev yapan Coffman, Kaşıkçı olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Bizim ülkemiz, değerler üzerine kurulmalıdır ve müttefiklerimizden insan haklarını saygı göstermelerini istemeliyiz." ifadesini kullanan Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Suudi yönetimini kınadığını kaydetti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.