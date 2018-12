Amerika’da İsrail’i eleştirmek suç!

Amerika’daki Filistin diasporasının en önemli isimlerinden olan ve İsrail’e karşı başlatmış olduğu kültürel ve entelektüel kampanyayla tanınan Ali Abunimah’ın New Mexico Üniversitesi’nde konuşması, Yahudi lobisi tarafından engellenmek istendi. New Mexico Yahudi Federasyonu tarafından üniversite yönetimine gönderilen mektupta, Abunimah’ın İsrail’i ve Siyonizmi eleştiren biri olduğu ve İsrail’i boykot ettiği belirtilerek, üniversitede konuşturulmaması istendi.



MEHMET NEDİM ASLAN



İsrail’in Filistin işgalini ve Filistinlilere yönelik etnik temizlik politikasını eleştiren akademisyenlerin Yahudi lobisinin baskısıyla üniversitelerden atıldığı Amerika’da, yine ilginç bir sansür girişimi gerçekleştirildi. Filistin asıllı Amerikalı aktivist Ali Abunimah’ın New Mexico Üniversitesi’nde yapacağı konuşma Yahudi lobisi tarafından engellenmek istendi. Üniversite yönetimine bir mektup gönderen New Mexico Yahudi Federasyonu, Ali Abunimah’ın üniversiteye sokulmamasını istedi.



YAHUDİ LOBİSİNİ DE DAVET ETTİ



Filistin diasporasının önemli isimlerinden olan ve Amerika’da İsrail’e karşı başlattığı kültürel ve entelektüel çalışmalarıyla tanınan Abunimah, Yahudi lobisinin kendisinin üniversitede konuşmasına engel olmak için üniversite yönetimini korkuttuğunu belirterek, lobi üyeleri ile Yahudi öğrencilerin konferansa katılarak kendisine soru sormalarını istedi. Abunimah, Filistin ve Yahudiler için eşit bir insan hakları mücadelesi içinde olduğunu kaydederek, kendisinin Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’ni örnek aldığını, Yahudi lobisinin kendisini karalamaya çalıştığını ifade etti.



“İSRAİL’İ BOYKOT EDİYOR, KONUŞTURMAYIN”



New Mexico Yahudi Federasyonu Direktörü Sam Sokolove tarafından üniversiteye gönderilen mektupta, Ali Abunimah’ın İsrail’e karşı boykot kampanyasına katıldığı ve Siyonizmi eleştirdiği belirterek, Abunimah’ı davet eden üniversite departmanının bu daveti iptal etmesi isteniyor. Abunimah’ın da desteklediği boykot kampanyasının İsrail’in kültürel faaliyetlerini boykot ve Yahudilerin İsrail’le olan kültürel bağlarını inkar ettiğini belirten mektupta Sokolove, Abunimah’ı davet eden üniversite departmanının İsrail’in yasallığını tartışmaya açtığını belirtti.



YAHUDİ PROFESÖRLER BİLE KOVULMUŞTU



Yahudi lobisinin Amerika’da üniversitelerde İsrail’i ve Siyonizmi eleştirenlere karşı üniversitelere yaptığı baskılar ilk değil. Daha önce de Yahudi asıllı Prof. Norman Finkelstein DePaul Üniversitesi’nden, Joel Kovel ise Bard Üniversitesi’nden Yahudi lobisinin baskısıyla kovulmuşlardı. Her iki profesör de İsrail’in Filistin’de insanlık suçu işlediğini belirtmiş ve Siyonizmin insanlık düşmanı bir ideoloji olduğunu kaydetmişti. Finkelstein ve Kovel, eski Vakit gazetesine yaptıkları açıklamalarda, Filistin’de işlenen insanlık suçu karşısında dünyanın sessiz kaldığını ifade etmiş ve İsrail’in ırkçı bir devlet olduğunu kaydetmişlerdi. Amerika’da en son Beyaz Saray’ın 50 yıllık muhabiri 90 yaşındaki Helen Thomas, İsrail’i eleştirdiği için hem Beyaz Saray’daki akreditasyonundan olmuş, hem de gazetesinden kovulmuştu. Amerika’da yaşayan Filistin asıllı Ali Abunimah, İstanbul’da geçtiğimiz yıl yapılan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları toplantısına da katılmıştı.