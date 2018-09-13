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Amerika'da gözaltına alınan göçmen çocukların sayısında rekor yükseliş

Amerika'da gözaltına alınan göçmen çocukların sayısının geçen yılın mayıs ayına göre 5 kattan fazla arttığı ortaya çıktı.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:57
Amerika'da gözaltına alınan göçmen çocukların sayısında rekor yükseliş

New York Times gazetesinin, ABDSağlık ve İnsani İşler Bakanlığından  alınan bilgilere dayandırdığı haberine göre, ABD'ye yasa dışı yollardan girdikten  sonra ailelerinden ayrılan çocukların sayısında gelen tepkiler nedeniyle azalma  görülse de sınırda tutuklanan göçmen çocukların sayısı bugüne kadar görülmemiş  bir şekilde arttı.

ABD genelindeki göçmen çocuk gözaltı merkezlerinde geçen yıl mayıs  ayında 2 bin 400 çocuk bulunuyordu. Bu sayı şu anda 12 bin 800'e ulaştı.

Gözaltına alınan çocukların sayısında artış gözlenirken, ailelerine ya  da sponsorlara teslim edilen çocukların sayısı aynı şekilde artış göstermedi.

Gözaltındakilerin çoğunluğunun ABD sınırını yalnız geçen çocuklar  olduğu, bazılarının ise Orta Amerika ülkelerinden gelen ergenler olduğu  belirtildi.

Ülke genelinde gözaltına alınan çocukların kaldığı 100'den fazla  merkezin doluluğu da geçen yıl yüzde 30 iken şu anda yüzde 90'a yükseldi.

Yetkililer, ABD'ye olabilecek yeni bir göç dalgası durumunda  merkezlerin kapasitesinin dolacağı uyarısında bulundu.

Haberde, tutuklu göçmen çocukların sayısındaki bu sayının artmasında  ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarının da etkili olduğu  vurgulandı.
 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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