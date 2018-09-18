Amerika'da Galaxy Note 9 alev aldı

Çantasındaki Galaxy Note 9’un önce ısınıp daha sonra kendiliğinden alev aldığını iddia etti. Kadın, Galaxy Note 9’un alev alması nedeniyle Samsung’a dava açtı. Güney Koreli teknoloji devi daha öncesinde batarya sorunları yaşayan Galaxy Note 7’leri toplatmak zorunda kalmıştı.

Galaxy Note 9’un tanıtımı sırasında CEO Dj Koh, "Bataryası her zamankinden daha güvenli. Kullanıcılar artık pillerden endişelenmek zorunda değil" açıklamasını yapmıştı.

Başka bir Samsung yöneticisi Kate Beaumont, şirketin şu anda çok adımlı bir “pil güvenliği kontrolü” gerçekleştirdiğini ve Note 9'ların “kesinlikle” yanmayacağını söyledi.

'SAMSUNG TELEFONUNUN KUSURLU OLDUĞUNU BİLMELİ'

Mahkeme belgelerine göre, 3 Eylül gece yarısından hemen sonra Chung, telefonun çok ısındığını belirtiliyor. Ayrıca Chung’ın, telefonu kullanmayı bırakarak çantasına koyduğu ve çantasından çıkan yoğun dumanı fark ettiği yazılmış. Çantayı asansörün zeminine koyduktan sonra boşaltmaya çalıştığında parmaklarının yandığı da belirtiliyor.

Chung, bu olayın ardından Samsung'a dava açarak Samsung, telefonun “kusurlu” olduğunu bilmeli dedi. Bir Samsung sözcüsü, "Galaxy Note 9 cihazını içeren benzer olaylarla ilgili herhangi bir rapor almadık ve konuyu araştırıyoruz" dedi.

Bu durum Galaxy Note 9'ların satışını engelleyen bir kısıtlama emri getirecek mi ilerleyen dönemde göreceğiz.