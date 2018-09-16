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Amerika'da felaket büyüyor! Ölü sayısı 14'e yükseldi

Florence kasırgasında 1'i bebek 14 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

16 Eylül 2018 Pazar 10:05
Amerika'da felaket büyüyor! Ölü sayısı 14'e yükseldi

ABD’nin doğu eyaletlerinde her geçen saat etkisini artıran kasırgaFlorence’den, milyonlarca kişinin etkilendiği belirtildi. Fırtına sonucunda 2 bin 500’den fazla uçuş iptal edilirken, 3 milyona yakın insan zorunlu olarak evlerinden tahliye edildi. 

Kasırga Florence’nin vurduğu bölgelerde ABD ordusundan 10 bin askeri personelin acil kurtarma birimleriyle birlikte havadan ve karadan, tam donanımlı araç-gereçler ve helikopterler ile kurtarma çalışmalarına katıldığı, halkın tıbbi ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığı açıklandı. 

 Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), sağanak yağmur, sel ve rüzgarın da etkisiyle en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğünü açıkladı. Kuzey Carolina'da yaklaşık 750 bin, Güney Carolina'da ise 120 bin ev ve işletmeye elektrik verilemediği belirtildi. 

ABD Sahil Güvenlik Komutanı Michael Himes, helikopter ekiplerinin Kuzey Carolina eyaletinin kıyı şeridinde zor durumda olan 50 kişinin havadan yapılan başarılı operasyonlarla kurtarıldığını açıkladı. 

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Donald Trump'ın etkilenen bölgeleri önümüzdeki hafta ortasında ziyaret etmeyi planladığı duyuruldu. Trump’ın bölgeye seyahatinin kurtarma ekiplerini ve yetkilileri etkilemeyeceği belirtildi. Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, Başkan Trump'ın ziyaretinin "uygun bir zamanda" düzenlenmesinin daha olumlu olabileceğini söyledi. Cooper, "Floence kasırgası Kuzey Carolina'nın neredeyse tümünde etkili oluyor" açıklamasında bulundu. 

Ulusal Kasırga Merkezi, Floransa'nın Kuzey Carolina, Güney Karolina, Virginia, Georgia, Tennessee, Kentucky ve Maryland eyaletlerinde iki üç gün daha şiddetini artırarak devam edeceğini açıklarken, Florence’nin önümüzdeki hafta ortasına doğru Orta Atlantik eyaletlerine doğru ilerleyeceğini duyurdu. 

Yetkililer, bölgedeki at ve domuz çiftliklerinin sular altında kaldığını, hayvanların telef olduğunu, Kuzey Carolina eyaletinde ise çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğunu açıkladı. 

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 10:05
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