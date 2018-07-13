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Amerika'da Facebook'a soruşturma açıldı

Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), veri sızıntısı skandalı nedeniyle Facebook'a soruşturma açtı.

13 Temmuz 2018 Cuma 08:33
Amerika'da Facebook'a soruşturma açıldı

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanması nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Facebook'a soruşturma başlattı. 

SEC, veri sızıntısı hakkında Facebook'un ne kadar bilgi sahibi olduğunu öğrenecek. Ayrıca Facebook'un veri paylaşımı konusundaki riskleri nasıl analiz ettiğini de öğrenmeye çalışacak. 

Facebook'un söz konusu veri sızıntısını fark ettiği dönemde yatırımcıları bu konuda yeteri kadar uyarıp uyarmadığını da soruşturacak. 

SEC'nin görevleri arasında, şirketlerin şeffaf biçimde hissedarlarını ve yatırımcıları bilgilendirmesini denetlemesi ve bu konuda düzenlemeler yapması bulunuyor.

Veri sızıntısı skandalı kapsamında ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) da Facebook hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 08:33
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. Facebook
  4. Adalet Bakanlığı
  5. Cambridge
  6. Wall Street

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