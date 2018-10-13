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Amerika'da cenaze evinde 11 bebek cesedinin kalıntılarına rastlandı

Detroit polis departmanı, bir cenaze evinin tavan arasında çöp poşedi içerisinde 11 bebek cesedinin kalıntılarını bulduğunu duyurdu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:30
Amerika'da cenaze evinde 11 bebek cesedinin kalıntılarına rastlandı

Independent'ta yer alan habere göre;
Amerika'yı şoke eden olan Detroit'de gerçekleşti. İnşaat işçilerinin ihbarının ardından ortaya çıkan olayda, 11 bebeğin ceset kalıntıları bulundu.

Toplum merkezine dönüştürülmek için tadilat çalışması yapılan binada çalışan işçiler, tavan arasında bir poşet fark etti. Poşedi açan işçiler, korkunç manzarayla karşı karşıya kaldıktan sonra polise haber verdi.

Detroit polisi yaptığı incelemede ilk etapta 8 bebeğe ait ceset kalıntılarını tespit. Ardından binada yapılan detaylı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 3 bebek cesedi daha bulundu.

İŞYERİ SAHİBİNDEN ŞOKE EDEN İTİRAF

Bebek cesedi kalıntılarının bulunduğu Cantrell cenaze evinin sahibi Raymond Cantrell, ödeme yapamayan müşterilerin bebekleri olduğunu itiraf ederek, insanlara iyilik yapmaya çalıştığını ileri sürdü. Cantrell, "Bebek cesetleri cenaze evimizde olmasaydı, burası taze kokmazdı" itirafında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bebeklerin yapılacak DNA incelemelerinin ardından kimlere ait olduğunun belirleneceği açıklandı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:30
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