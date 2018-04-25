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Amerika'da çatlak büyüyor! Mattis'e Türkiye uyarısı

ABD medyasına konuşan üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye ile yaşanan YPG krizinin Pentagon'da büyük bir çekişme yarattığını söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:26
Amerika'da çatlak büyüyor! Mattis'e Türkiye uyarısı

Yetkili, Pentagon'daki Türkiye yanlılarının ne düşündüğünü şöyle özetledi: 30 yıl sonra 'Türkiye'yi kim kaybetti?' başlıklı makaleleri okumak istemiyoruz. Washington'daki saygın savunma muhabirlerinden Mark Perry'nin geçen hafta The American Conservative dergisinde üst düzey Amerikalı yetkililerle konuşarak hazırladığı makalede, Pentagon içerisinde Türkiye'yi destekleyen NATO yanlıları ve YPG'yi destekleyenler arasında yaşanan tartışmayla ilgili bilgiler verildi. Buna göre, NATO'nun içindeki üst düzey sivil ve askeri yetkililer, Türkiye'nin ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği destek nedeniyle Rusya'ya yakınlaştığını söyleyerek ABD Savunma Bakanı James Mattis'e uyarılarda bulundu. Mattis'i eleştiren kişilerin arasında Türkiye ve Avrupa'ya bakan ABD Ordusu'nun Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Kumandanı General Curtis Scaparrotti de bulunuyor. Scaparrotti'nin mart ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında Mattis'i köşeye çekerek ciddi bir şekilde uyardığı, aynı endişeleri YPG yanlısı ABD Merkezi Komutanlık (CENTCOM) Kumandanı General Joseph Votel'e de aktardığı belirtiliyor.

"1960'LARDAN BU YANA NATO'DAKİ EN CİDDİ KRİZ YAŞANIYOR"

Üst düzey Pentagon yetkilisi, Türkiye ve ABD arasında yaşanan YPG krizini, 1960'lı yıllarda Fransa'nın askeri kanattan çekilişinden bu yana NATO ittifakına en büyük tehlikeyi oluşturduğunu söyledi. Kaynaklar, General Scaparrotti'nin özellikle Savunma Bakanı Mattis'i Türkiye'yi kızdırmaması konusunda tavsiyede bulunduğu, Türkiye'nin mülteciler gibi elinde pek çok araç olduğunu söylediği ifade edildi. Aynı yetkiliye göre, Scaparatti geçen ay Senato'da, ABDYPG işbirliğinin geçici olduğu ve asıl evliliğin Türkiye ile olduğunu hatırlattı


(Sabah)
Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:26
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