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Amerika'da bomba paniği devam ediyor!

Dün peş peşe gelen bomba haberlerinin ardından, bugün de New York'ta şüpheli paket tespit edildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 01:45
Amerika'da bomba paniği devam ediyor!

Amerikan CNN televizyonu, yayımladığı son dakika haberinde New York polisinin Tribeca bölgesindeki şüpheli paketi incelediğini açıkladı.

CNN, pakedin üstünde alıcı olarak Robert De Niro'nun isminin yazdığını duyurdu. De Niro, Trump'a karşı küfürlü ifadeler kullanarak ABD Başkanı'nı destekleyen kesimlerin tepkisini çekmişti.

Dün eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD  Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un  banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı madde olan paketler  gönderilmişti.

Amerikan Gizli Servisi, iki eski başkanın evindeki paketlerin,  "patlayıcı madde içerme riskine karşı postalara yapılan rutin denetimler  esnasında" tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını açıklamıştı.  Paketlerin, Obama ve Clinton'a ulaşmadan önce ele geçirildiği kaydedilmişti.

Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu  Time Warner Center'a da benzeri bir paket gönderildiğini açıklamıştı. Macar  asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta  kutusunda hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu.

Trump yakalama sözü verdi

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanları Barack  Obama ve Bill Clinton'ın evleriyle CNN'in New York ofisi dahil olmak üzere birçok  adrese içinde patlayıcı madde bulunan paketler gönderilmesinin arkasındakileri  yakalama sözü verirken, medyaya "düşmanca" tavrına son vermesi çağrısında  bulunmuştu. 

Siyasi rakiplerini defalarca çok sert bir dille eleştiren ve ara  seçimlerde Kongre'nin kontrolünü ele geçirmeleri halinde ülkeyi mahvedeceklerini  savunan Trump, Wisconsin'deki kampanya mitinginde patlayıcı madde bulunan  paketlerle ilgili "Tüm tarafların barış ve uyum içinde bir araya geldiğini görmek  istiyoruz. Her türlü siyasi şiddet eylemi veya tehdidi, demokrasimizin kendisine  bir saldırıdır." ifadesini kullandı. Trump, bu suçu işleyenleri yakalama sözü  verdi.

Geçmişte çoğu kez hoşuna gitmeyen haberleri "yalan haber" ve birçok  gazeteciyi "halkın düşmanları" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump ayrıca  basına da "sürekli olumsuz ve sıklıkla saldırgan" tutumundan vazgeçmesi çağrısı  yaptı.

Trump, sosyal hayatta da daha fazla nezaket çağrısında bulunarak,  "Siyasi sahnedekiler, siyasi muhaliflerine ahlaki açıdan kusurluymuş gibi muamele  etmeye son vermeli. Kimse pervasızca siyasi muhalifleri, geçmişin kötü  adamlarıyla kıyaslamamalı. Bu sıklıkla yapılıyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 01:45
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