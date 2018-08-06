Amerika'da bir evde aç ve susuz kalmış 11 çocuk kurtarıldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, New Mexico eyaletinin Amalia bölgesinden alınan bir mesaj üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, Amalia'da çölün ortasında bir evde yaşları 1 ila 15 olan 11 çocuğu aç, susuz ve korkmuş halde buldu.

Çocukların ayakkabılarının olmadığını, üstlerinde doğru düzgün kıyafetler bulunmadığı belirtildi. Çocukların kaldığı yerde su ya da elektrik bulunmadığı ifade edildi.

Çocuklar sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı.

Evde bulunan 5 yetişkinden silahlı ikisi gözaltına alındı.