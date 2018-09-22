0553 313 94 23

Amerika'da bebeklere satırlı ve bıçaklı saldırı

Amerika'da bir bebek ve çocuk bakımevinde çalışan 52 yaşındaki kadın, kasap satırı ve bıçağıyla üç yeni doğmuş bebek ile üç yetişkini yaraladı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 08:13
Amerika'da bebeklere satırlı ve bıçaklı saldırı

New York Polis Departmanı, kentin Queens bölgesinde Flushing mahallesinde Mei Xin Care adlı bebek ve çocuk bakım merkezinde çalışan kadın, biri 3 günlük, biri 20 günlük, biri de 1 aylık üç bebeği satır ve bıçakla kanlar içinde bıraktı.

Saldırgan kadın, kendisine müdahale etmeye çalışan üç yetişkini de yaraladı. Polis sabah erken saatlerde meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan kadının bilincinin yerinde olmadığını ancak daha sonra bilincini yeniden kazandığını açıkladı.

Polis, kız bebeklerden ikisinin karınlarından, birinin de kulak, ağız ve çenesinden bıçaklandığını ifade ederek iki bebeğin durumlarının kritik olduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 08:13
  1. new york

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Katılım’dan sertifika ihracı
    1. Ziraat Katılım’dan sertifika ihracı
    2. Twitli uyarı işe yaramadı! Trump’ı..
    3. Sedanur'un cansız bedeni bulundu
    4. İstanbul Pendik’te kocasını av..
    5. TEKNOFEST İstanbul’la zirveye
    6. Diyarbakır'da terör örgütü PKK..
    7. Ekonominin temel çıpası üretim ve..
    8. Japonya hipersonik füze geliştireceği..
    9. Beşiktaş teknik direktörü Güneş..
    10. Yol haritası tamam! Şimdi icraat zamanı
    11. Meteorolojiden 5 ile sağanak yağmur..
    12. Wesley Sneijder: Türk yemeklerini..
    13. Fenerbahçe'de Carlos bombası!
    14. İran'da askeri törene terör saldırısı!
    15. İran'da askeri geçiş sırasında terör..
    16. Can çekişen Burdur Gölü eski haline..
    17. Baranets: Türkiye'yi korkutmak için..
    18. TSK bu sabah açıkladı: PKK'ya ağır..
    19. Gürsel Tekin'in 'cuma vakti'..
    20. 59,5 ışık yılı uzaklıkta yeni gezegen..
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür