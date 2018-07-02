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Amerika'da aşırı sıcaklar ülkeyi alarma geçirdi

Amerika'nın güneybatı eyaletlerinde etkili olan sıcak hava sebebi ile vatandaşlara gerekli olunmadıkça evden çıkılmaması yönünde uyarı yapıldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:11
Amerika'da aşırı sıcaklar ülkeyi alarma geçirdi

ABD’nin güneybatı eyaletlerinde etkili olan sıcak hava ülkeyi alarma geçirdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, 22 eyalette hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca artarak devam edecek olan sıcaklıklar konusunda uyarıda bulunarak, klimalı alanlarda durmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Servis ayrıca New York’un Syracuse, Buffalo ve Vermont bölgelerindeki şehirlerde rekor bir sıcaklık yaşanabileceğini de belirtti. 

Ülkeyi etkisi altına alan kavurucu sıcaklığın gelecek haftada da sürmesi ve 45 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Arizona'dan Maine, Massachusett’ten Florida’ya uzanan 22 eyalette devam eden sıcak havaların 4 Temmuz Bağımsızlık Günü haftası boyunca etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların etkili olacağı eyaletlerde ise Bağımsızlık Günü kutlamaları, konser ve spor müsabakaları gibi birçok açık hava etkinlikleri iptal edildi.

Kaynak: İHA 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:11
  1. Florida
  2. Buffalo

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