0553 313 94 23

Amerika'da 38 yıl sonra bir ilk!

Amerika, gelecek mali yıl içinde bu sayıyı 15 bin kişi daha azaltarak 30 bine indirecek.

18 Eylül 2018 Salı 08:15
Amerika'da 38 yıl sonra bir ilk!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin gelecek mali yıl için kabul edeceği mülteci kotasını 30 bine indireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD yönetiminin yeni mülteci kabul kotasına yönelik bir basın açıklaması yaptı.

Pompeo'nun açıklamasına göre, bu yıl toplamda 45 bin mülteciyi kabul eden ABD, gelecek mali yıl içinde bu sayıyı 15 bin kişi daha azaltarak 30 bine indirecek.

Açıklamada belirtilen mülteci kotasının 1980 yılından bu yana kabul edilen en düşük mülteci sayısı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar, ABD'ye girişine izin verilecek mülteci sayısının, Pompeo'nun açıkladığı sayının da altında kalabileceğini ifade ediyor.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD, 1 Ekim 2015'te başlayan mali yıl içinde ülkeye 85 bin mülteci almayı taahhüt etmiş fakat senenin sonunda bu hedefin 22 bin gerisinde kalmıştı.

Trump yönetiminin yeni kararı Obama dönemi mülteci kotasının üçte birine tekabül ederken, ABD'nin mevcut 45 bin kotasının bile düşük olduğu ifade ediliyordu.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 08:15
  1. abd
  2. mülteci
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da milyoner hırsız şoku
    1. Adana'da milyoner hırsız şoku
    2. Whatsapp'a gece modu geliyor!
    3. Gaziantep'te askeri araç devrildi!..
    4. Gaziantep'te tankları taşıyan TIR..
    5. Suudi Arabistan'dan Suriye açıklaması!
    6. 'Başkan Erdoğan başardı'
    7. Suudi Arabistan'dan Suriye çağrısı!
    8. Katil İsrail jetleri saldırırken, Rus..
    9. Birleşmiş Milletler'den sürpriz Arakan..
    10. Dolar ne kadar?
    11. İran'dan İdlib anlaşması açıklaması:..
    12. Ticaret Bakanlığı etiket oyununa dur..
    13. Ahmet Nuri Ekinci Devlet Tiyatroları..
    14. Yerli ürünler için tarihi karar!..
    15. Şennur Aldemir Doğan Eğitim Genel..
    16. Başkan Erdoğan ‘hesabını verecekler’..
    17. Muharrem İnce'ye 'apolet' soruşturması
    18. iOS 12 güncellemesi nasıl yapılır?
    19. Akaryakıta indirim müjdesi!
    20. İnce'ye 'apolet' soruşturması
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım