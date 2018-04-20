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Amerika'da 2 polis öldürüldü

Amerika'nın Florida eyaletinde Gilchrist County’de iki genç şerif yardımcısı, restoranda uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

20 Nisan 2018 Cuma 14:45
Amerika'da 2 polis öldürüldü

Gilchrist County Şerif Ofisi’nde şerif yardımcısı olarak görev yapan iki polis, restoranda yemek yediği sırada dışardan açılan ateş sonucunda yaşamını yitirdi.

Gilchrist County Şerifi Bobby Schultz, olayla ilgili yaptığı açıklamada, komiser muavini rütbesindeki şerif yardımcısı Noel Ramirez (30) ile Taylor Lindsey’in (25) “korkak” bir saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Ramirez’in evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

Trenton kasabasında bulunan “Ace China” adlı Çin restoranında yemek yedikleri sırada dışarda bulunan saldırganın pencereden ateş açarak polislerin ölümüne neden olduğu ve saldırganın da dışarda ölü olarak bulunduğu bildirildi. Saldırının hangi amaçla gerçekleştirildiği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump olay nedeniyle Twitter üzerinden yaptığı açıkalamada, “Düşüncelerim, dualarım ve taziyelerim bugün görev sırasında hayatını kaybeden iki Floridalı şerif yardımcısının (KAHRAMANLAR) aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarıyla” ifadesini kullandı.

Karar

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:45
  1. ABD
  2. Florida
  3. polis
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