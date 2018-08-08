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Amerika'da 11 çocuğun kurtarıldığı evden çocuk kalıntıları çıktı

Amerika'nın New Mexico eyaletinde çölün ortasında çok kötü koşullarda tutulan 11 çocuğun kurtarıldığı evde küçük bir çocuğa ait kalıntılar bulundu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:06
Amerika'da 11 çocuğun kurtarıldığı evden çocuk kalıntıları çıktı

Polis yetkilisi Jerry Hogrefe, ABD'nin New Mexico eyaletinin Amalia bölgesindeki evde yapılan araştırmalar sırasında bir çocuğa ait kalıntıların bulunduğunu ve yetkililerin kimlik doğrulama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bulunan kalıntıların, evdeki operasyonda gözaltına alınan Siraj Ibn Wahhaj adlı kişinin, kasım ayında kaybolan Abdul Ghani Wahhaj adlı 4 yaşındaki çocuğuna ait olabileceği ifade edildi.

New Mexico eyaletindeki çölün ortasında bulunan eve cuma günü yapılan polis baskınında günlerce aç ve susuz bırakıldığı tespit edilen 1 ila 15 yaşlarındaki 11 çocuk kurtarılmış, 3'ü kadın 5 yetişkin gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:06
  1. New Mexico

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