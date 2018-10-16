0553 313 94 23

Amerika zırhlısıyla devriye attılar!

Bir yandan Türkiye ile ortak askeri eğitim yapan Amerika'nın, bir yandan da PKK/YPG’ye gönderdiği zırhlılar, dün Münbiç şehir merkezinde devriye atarken görüntülendi.

16 Ekim 2018 Salı 08:25
Amerika zırhlısıyla devriye attılar!

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre, ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon’un PKK’nın bölgedeki kollarından biri olan Münbiç Askeri Konseyi’ne ABD üretimi en az iki Lenco BearCat ZPT (Zırhlı personel taşıyıcı) verdiğini geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Türkiye’nin Münbiç yol haritası üzerinde anlaştığı ve müşterek devriye faaliyeti için Gaziantep’te eğitime başladığı ABD, bölgede terör örgütü PKK’nın kurduğu yapılara verdiği destekler nedeniyle soru işaretleri yaratıyor.

Massachusetts merkezli Lenco Industries tarafından üretilen Lenco BearCat ZPT, 2+10 olmak üzere 12 askeri personel taşıyor. Farklı varyantlarda üretilen Lenco BearCat’ler farklı donanımlarla taktik tekerlekli zırhlı araç olarak da kullanılıyor.

Bölgeden çekileceği açıklanan PKK’ya angaje yapılardan Münbiç Askeri Konseyi, bu araçlarla şehir ve kırsal bölgelerde devriyeye çıkıyor. Araçlar dün ilk kez Münbiç şehir merkezinde devriye atarken görüntülendi. YPG’liler bir yandan da Münbiç’in çevresine hendek kazmaya devam ediyor.

Son bir haftada ABD tarafından gönderilen 500’den fazla TIR, PKK/SDG’ye silah ve malzeme taşıdı. Bu TIR’larin 30’unda zırhlı araçlar vardı. Şehir merkezinde YPG’lilerin devriye attığı Lenco BearCat ZPT’ler de bu zırhlılardan. Lenco BearCat ZPT’ler ABD, Avustralya, Kanada, Brezilya, Hollanda, Belçika, Fas ve Bangladeş’te güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 08:25
  1. Gaziantep
  2. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın fiyatları bugün çeyrek altın fiyatları cumhuriyet altın fiyatları altın gram fiyatı 16 Ekim Salı
    1. Altın fiyatları bugün çeyrek altın..
    2. Dolarda son durum!
    3. Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi..
    4. Kaşıkçı ile ilgili 11 dakikalık ses..
    5. Erdoğan MHP’nin af teklifini kabul..
    6. Halkevlerine operasyon! Gözaltılar var
    7. Pentagon'dan Türkiye açıklaması!
    8. Suudi konsolosluğunda arama için..
    9. Ve açıkladılar! 'Faizler..
    10. Mete Yarar: Amerika'ya çalışan 5 kişi..
    11. Beşiktaş'taki o arsanın yeni sahibi..
    12. Türkiye'de onun gibisi yok! Yüzde..
    13. Dolar alış ve satış ne kadar? Dolar..
    14. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    15. Trump, Erdoğan'a yine teşekkür etti
    16. KYK burs ve kredi başvuruları hangi..
    17. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    18. Şok aktüel ürünler bu hafta
    19. Bagajda 'hazine' buldular! ABD, Kandil..
    20. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?