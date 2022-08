Amerika ve İsrail’in Erdoğan’ı devirmekle yetineceğini mi sanıyorsunuz? 15 Temmuz Amerikan destekli Fetöcü darbe girişimini görmediniz mi, yaşamadınız mı?

İşte Suriye, Filistin, Ukrayna, Libya, Afanistan, Yemen, Azerbaycan ve Ermenistan ve ayrıca Amerika her gün gözümüzün içine baka baka Yunanistan’ı ve PKK’yı silahlandırıyor ve elinde dört bölgeye ayrılmış Türkiye haritası ile her an Amerika’nın hazır beklediğini görmüyor musunuz?

Amerika, batı ve İsrail, çıkar ve menfaatlerinin önünde R.Tayyip Erdoğan’ı artık büyük bir engel olarak gördüklerinin halen farkında değil misiniz? Amerika Ankara büyükelçisi zincir marketlerle, muhalefet partileri ve Kılıçdaroğlu ile neyi görüştüklerini hiç mi merak etmiyorsunuz?

Hükümet bazı vergileri indiriyor, bazı mamüllerde KDV’yi %1 çekiyor, zincir marketler ikinci gün hemen %25 zam yapıyorlar. Hükümet emekli maaşlarını iyileştirmeye çalışıyor, zincir marketler ve (TÜSİAD) sermayesi ürettikleri bütün mamüllere hemen aynı günde zam yapıyorlar. Üç Büyükşehirde Belediyeler CHP’nin elinde, zabıta daire başkanlıkları dört yıldır daha bir gün olsun fiyat ve etiket kontrolü yapmadı ve bazı esnaflar sabah akşam etiket değiştiriyorlar. Çünkü bu zamlar böyle devam ettikçe CHP’nin işine geliyor. Peki CHP’nin, İyi Partinin ve HDP’nin seçmen tabanı bu gerçeği anlamayacak kadar cahil mi! Hayır..

Maalesef siyasi hizipleşme uğruna, CHP, İYİ Parti ve HDP tabanı bu gerçeği açık açık görmemezlikten geliyor ve yeter ki Erdoğan gitsin diyorlar. Çünkü her ağızlarını açtıklarında demokrasi ve demokratikleşmeden söz eden bu kesim, menfaatleri söz konusu oldumu söyleyecek argümanları olmadığı için ancak darbelerin ve kaos senaryolarının arkasına sığınarak hedeflerine kavuşmak istiyorlar..

Geçtiğimiz aylarda, Merkez Bankasından 55 milyar TL çekip biz yatırım yapmak istiyoruz diyerek bu parayı götürüp dolara yatırıp, doları yükselten işadamları ve şirketlerin isim listesinin Merkez Bankasında olduğunu milletimiz artık biliyor. Peki ekonomik bu darbeyle iktidarı devirmek isteyen Amerikancı vatan haini kişilerin isimleri tek tek milletimize neden açıklanmıyor bütün bu kişi ve firmaların isimleri mutlaka açıklanmalıdır…

Amerikan Başkanı Joe Biden’ın, ben Erdoğan’ı devireceğim talimatı doğrultusunda, son bir yıldır seçimler yaklaşınca bu milleti canından bezdiren zincir marketler ve bazı ticari kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz: sakın ha, kendinizi kanun ve yasaların üstünde görerek bir yanlışın içine düşmeyin ve bu devleti sahipsiz falan sanmayın ve aklınızı başınıza alın…

Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir ve biz millet olarak R.Tayyip Erdoğan’ı yolda yolda bulmadık ve ancak böyle yiğit bir Osmanlı evladını ancak yüz yılda bulduk..