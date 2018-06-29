Amerika ve Güney Kore Kim Jong-un’a baskı yapmaya devam edecek
ABD, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-Wha'nın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a Kore adasının nükleerden arındırılma süreci boyunca baskı yapmaya devam etmek konusunda anlaştığını duyurdu.29 Haziran 2018 Cuma 21:15
ABDDışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-Wha ile Kore adasının nükleerden arındırılması süreci hakkında görüştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, ikilinin süreç boyunca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a baskı yapmaya devam etme konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.
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