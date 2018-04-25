Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika ve Fransa, İran ile yeni bir nükleer anlaşma istiyor

Trump ve Macron, Rusya ve Çin'in karşı çıktığı yeni anlaşmayla Tahran yönetiminin Ortadoğu'daki etkinliğini azaltmayı hedefliyor. Fransa lideri Macron, Türkiye'nin de sürece dahil olmasını istediklerini söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:25
Amerika ve Fransa, İran ile yeni bir nükleer anlaşma istiyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile yeni bir nükleeranlaşma için çalışılması konusunda anlaştı.

Trump ve Macron yeni anlaşmanın, İran'ın nükleer programını kontrol altına almasının yanı sıra, bu ülkenin bölgedeki etkinliğini azaltacak hükümler de içermesini istiyor.

Açıklama iki liderin Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısında bir kez daha İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı sert bir dille eleştirdi.

Donald Trump, kaygılarının giderilmemesi halinde 12 Mayıs'ta anlaşmadan tamamen çekileceklerini söyledi.

ABD anlaşmadan tamamen çekilirse, İran'a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayacak.

ABD'ye üç günlük resmi bir ziyarette bulunan Fransa lideri Macron ise anlaşmanın İran'ın nükleer programı üzerinde bir nebze de olsa kontrole imkan verdiğini ve bu nedenle takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak Macron da İran ile yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Macron bu anlaşmanın, İran'ın balistik füze programına ve Tahran'ın bölgedeki etkinliğinin azaltılmasına yönelik hükümler de içermesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Başkan Trump ile görüşmelerimizin yeni bir anlaşmanın önünün açılmasını mümkün kıldığını düşünüyorum...Bölgesel güçlerin yanı sıra elbette Rusya ve Türkiye'nin de bu sürece dahil olmasını istiyoruz" dedi.

Amerikan ve Fransız medyasında, yeni anlaşma ile İran'ın Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan'daki faaliyetlerinin sınırlandırılmasının amaçlandığı şeklinde yorumlar yapılıyor.

21 aylık çetin müzakerelerin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin ve Almanya ile İran arasında varılan anlaşma ise temelde, İran'ın nükleer programını dondurması karşılığında bu ülkeye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte "gelmiş geçmiş en kötü anlaşma" dediği mutabakat uyarınca İran 2025 yılına kadar zenginleştirilmiş uranyum biriktirmeyecekti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise daha önce ABD'nin anlaşmadan tamamen çekilmesi halinde yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sonra Cuma günü de Almanya Başbakanı Angela Merkel ABD'yi ziyaret edecek.

Angela Merkel'in Donald Trump'tan İran ile nükleer anlaşmadan çekilmemesini isteyeceği belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 09:25
  1. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
    1. 'Osmanlı'da farsça değil Japonca..
    2. Şoke eden iddia: Tavuk yiyenler..
    3. Muğla merkezli FETÖ operasyonu! 41..
    4. MHP’nin ittifak sloganı belirlendi
    5. 19 ilde FETÖ operasyonu: 41 kişi..
    6. FSM Köprüsü'nde şoke eden olay!
    7. Mardin'de kuyuda bulanan cesetle..
    8. Amerika ve Fransa, İran ile yeni bir..
    9. Abdullah Gül'ün seçim vaatlerini..
    10. MHP seçim sloganını belirledi!
    11. 'Gülen Şeytanlar Tarihi' kitapçılarda
    12. CHP'nin anketçisi: Gül aday olamaz
    13. Suudi Arabistan Katar'a Suriye..
    14. Konya’da kaza yerine geldi, babasının..
    15. Muharrem İnce rest çekti: Ben de..
    16. 24 Haziran'da evlenecekler dikkat! YSK..
    17. Bakan Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin..
    18. Hande Fırat Abdullah Gül'ün yanındaki..
    19. TSK duyurdu: 10 terörist etkisiz hale..
    20. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 68..
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!