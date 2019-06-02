Amerika ve Batı, 23 Haziran’da 15 Temmuz’un intikamını almak istiyor

Lütfü Caner

23 Haziran İstanbul yerel seçimleri gerçekten çok önemlidir.. Neden diye soracak olursanız; işte şu aşağıda söylemeye çalıştıklarımızdan dolayı 23 Haziran İstanbul seçimleri çok ama çok önemlidir..!

Eğer 31 Mart seçimlerinin ertesi günü, seçim sandıklarında bir terör örgütü vasıtası ile açık ve net bir şekilde bir operasyonu ile seçimlerin seyri değiştirilmek isteniyorsa ve bu sonuca Amerika, İsrail ve Yunanistan seviniyor ve bayram ediyorsa; bu bir yerel seçim değil, Amerika, İsrail ve FETÖ’nün bir operasyonudur ve 15 Temmuz’da işgal etmeyi başaramadıkları Türkiye’yi ikinci bir defa işgal etmenin ikinci bir siyasi denemesidir..!

İstanbul demek Türkiye demektir..! Evet daha düne kadar hiç kimsenin doğru dürüst tanımadığı ve ismini bilmediği Ekrem İmamoğlu ile ilgili Amerika, Avrupa, Yunanistan ve İsrail’in bu sevinç çığlıkları nedendir diye hiç düşündünüz mü?

Amerika ve Avrupa Birliği siyasi parlamentosu, seçim sandıklarında göz göre göre bir operasyonun yapıldığını, Türkiye’nin resmi yetkililerinden duydukları halde, canım bu seçimin sonucunu kabul edin demokrasiye zarar veriyorsunuz diyerek göz göre göre bir suç örgütü tarafından sonuçlara müdahale edilmiş bu seçimin sonucunu kabul etmemizi istiyorlar..!

Evet, açık ve net olarak söylüyorum; 31 Mart seçimleri normal bir yerel seçim değil, Amerika, Avrupa ve İsrail’e göre; 15 Temmuz’da başaramadıkları işgal operasyonunun ikinci bir siyasi versiyonu ve intikamını alma mahiyeti taşımaktadır...

Bu, 23 Haziran İstanbul seçimleri bir Ak Parti meselesi değil, topyekûn milletimizin ve ülkemizin beka meselesidir... Çünkü 2023’te masada pazarlık yapacakları güçlü bir iktidar istemiyorlar... Eğer 2023’te antlaşma masasında R.Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider ve güçlü bir iktidar olursa; yüz yıl evvel LOZAN’DA Türkiye’ye dayattıkları şartları bir daha kabul ettiremeyecekler ve Türkiye’yi bir yüz yıl daha tuzak antlaşmalarla teslim alamayacaklar..!

Çünkü Amerika, Avrupa ve İsrail başta olmak üzere asıl amaçları: İstanbul seçimleri vasıtası ile (Ak Partiyi güçten düşürüp hemen arkasından erken seçim istiyoruz) diyerek güçlü Ak Parti iktidarını devirmek ve kukla bir iktidarla 2023’te masaya oturup yine bir yüz yıl daha tüm isteklerini ve şartlarını Türkiye’ye dayatmak istiyorlar..!

2002 yılına kadar Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu babalarının çiftliği gibi sömüren Amerika, Avrupa ve İsrail, Türkiye’nin her alanda onlara bağımlı olmasını istiyorlar... Evet, 17 yıl gibi kısa bir sürede, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayini % 20’lerden % 65’in üstüne çıkaran ve ekonomide gelişmiş G20 ülkelerini aşan ve 4 yıl sonra Dünya’nın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına girmeyi hedefleyen kalkınmış bir Türkiye’yi asla ve asla istemiyorlar..! Zayıf ve yamalı bohça misali zayıf koalisyonlarla yönetilen ve ipleri onların elinde olan pasif liderler ve iktidarlarla yönetilen Ortadoğu bazı ülkeler misali siyasi yönetimleri Türkiye’de istiyorlar...

Evet, 2023 Amerika ve Avrupa için çok ama çok önemlidir... Çünkü yüz yıldır sömürdükleri Ortadoğu’nun yanı başında halkının %99’u Müslüman olan Türkiye’nin R.Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle yönetilmesini asla ve asla istemiyorlar..!