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Amerika vatandaşı doktora Suudi Arabistan'da işkence yapıldığı iddia edildi

New York Times gazetesi, hem ABD hem Suudi Arabistan vatandaşı olan Dr. Walid Fitaihi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir otelde gözaltında tutulduğu sırada işkenceye maruz kaldığını iddia etti

03 Mart 2019 Pazar 22:47
Amerika vatandaşı doktora Suudi Arabistan'da işkence yapıldığı iddia edildi

Suudi Arabistan'da, ABD vatandaşı bir doktora gözaltında tutulduğu sırada, işkence yapıldığı iddia edildi.

New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, hem ABD hem Suudi Arabistan vatandaşı olan Walid Fitaihi isimli doktor, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir otelde gözaltında tutulduğu sırada işkenceye maruz kaldı.

Fitaihi'nin tedavisinden haberdar olan bir arkadaşına dayandırılan haberde, Harvard Üniversitesinde eğitim alan Fitaihi'nin gözaltında tutulduğu odadan sürüklenerek başka bir odaya götürüldüğü ve götürüldüğü odada Fataihi'ye işkence yapıldığı ileri sürüldü.

Fitaihi'nin gözlerinin bağlandığı, kıyafetlerinin çıkarıldığı ve bağlandığı sandalyede elektrik şokuna tabi tutulduğu öne sürülen haberde, Fitaihi'nin işkence sırasında sırtının da kırbaçlandığı kaydedildi.

54 yaşındaki doktor Fitaihi, Suudi Arabistan'daki ''yolsuzluk operasyonları" kapsamında kasım 2017'den beri gözaltında tutuluyor.

İsmi açıklanmayan bir doktor ve bir Amerikalı yetkiliye göre ise yolsuzluk operasyonları başladığı günden beri gözaltına alınan ve işkenceye maruz kalan en az 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir askeri yetkili ise gördüğü işkence nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberde, kadın insan hakları aktivistlerine de elektrik şoku verilerek işkence yapıldığı ifade edildi.

Suudi yetkililer ise işkence iddialarını yalanlayarak, Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler'in işkenceye karşı sözleşmesine taraf olduğunu ve işkenceyi yasakladığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:47
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